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Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит ВЭФ
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Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит ВЭФ 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: Reuters / © Jason Lee
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что он посетит Восточный экономический форум по приглашению российского лидера Владимира Путина.
«Он очень высоко ценит личные отношения с президентом России, с нетерпением ждет предстоящей в июле встречи в рамках БРИКС. Он объявил о том, что он обязательно приедет по приглашению нашего президента на Восточный форум», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина на ВЭФ.
Восточный экономический форум состоится 11-13 сентября во Владивостоке.
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