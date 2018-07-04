Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит ВЭФ 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что он посетит Восточный экономический форум по приглашению российского лидера Владимира Путина.
«Он очень высоко ценит личные отношения с президентом России, с нетерпением ждет предстоящей в июле встречи в рамках БРИКС. Он объявил о том, что он обязательно приедет по приглашению нашего президента на Восточный форум», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина на ВЭФ.
Восточный экономический форум состоится 11-13 сентября во Владивостоке.