Ещё
До 10 тыс. безвизовых туристов из КНР в январе-июне посетили Новосибирск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До 10 тыс. безвизовых туристов из КНР в январе-июне посетили Новосибирск 

ТАСС 4 июля 2018
ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Около 10 тыс. китайских туристов посетили Новосибирск в январе-июне текущего года по безвизовому обмену, что на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в среду представитель туристической ассоциации «Мир без границ» в Сибирском федеральном округе, глава туроператорской компании «Турне» Eкатерина Челик.
"Рост въездного турпотока в Новосибирск из КНР по безвизовому каналу составил 8% (до 10 тыс. человек), а число групп увеличилось на 12%: с 248 в 2017 году до 278 групп в 2018 году, — отметила она. — Объем въездного потока из Китая в Новосибирск почти в пять раз превосходит выездной. С января по июнь возможностью упрощенного визового режима для туристических групп воспользовались лишь чуть более 2 тыс. жителей нашего региона".
По словам Челик, в ближайшем будущем можно прогнозировать дальнейший рост турпотока из КНР в Новосибирск. «Наш город также становится первой остановкой по пути на Алтай, где китайские жители все чаще поправляют здоровье в санаторно-курортных комплексах», — пояснила она.
"Мы высоко ценим усилия региональной администрации и бизнеса, представляющих Новосибирск на профильных туристических выставках в Китае, и надеемся, что будет появляться все больше доступной для туриста из КНР качественной информации об отдыхе в регионе", — подчеркнула представитель.
Согласно данным ассоциации, более 943 тыс. китайских туристов посетили за минувший год РФ по безвизовому каналу, что на 23% больше, чем в предыдущем году. За пять лет поток отдыхающих из КНР в Россию увеличился в 2,5 раза.
ТАСС: последние новости
Делегация Южной Кореи прибыла в КНДР для подготовки встречи разделенных семей Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если ему докажут существование Бога СМИ: КНДР хочет добиться от Японии снятия односторонних санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов183
В Анапе запретили купаться9
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР41
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи20
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение