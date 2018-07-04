До 10 тыс. безвизовых туристов из КНР в январе-июне посетили Новосибирск

ПЕКИН, 4 июля. / ТАСС /. Около 10 тыс. китайских туристов посетили Новосибирск в январе-июне текущего года по безвизовому обмену, что на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в среду представитель туристической ассоциации «Мир без границ» в Сибирском федеральном округе, глава туроператорской компании «Турне» Eкатерина Челик.

"Рост въездного турпотока в Новосибирск из КНР по безвизовому каналу составил 8% (до 10 тыс. человек), а число групп увеличилось на 12%: с 248 в 2017 году до 278 групп в 2018 году, — отметила она. — Объем въездного потока из Китая в Новосибирск почти в пять раз превосходит выездной. С января по июнь возможностью упрощенного визового режима для туристических групп воспользовались лишь чуть более 2 тыс. жителей нашего региона".

По словам Челик, в ближайшем будущем можно прогнозировать дальнейший рост турпотока из КНР в Новосибирск. «Наш город также становится первой остановкой по пути на Алтай , где китайские жители все чаще поправляют здоровье в санаторно-курортных комплексах», — пояснила она.

"Мы высоко ценим усилия региональной администрации и бизнеса, представляющих Новосибирск на профильных туристических выставках в Китае, и надеемся, что будет появляться все больше доступной для туриста из КНР качественной информации об отдыхе в регионе", — подчеркнула представитель.