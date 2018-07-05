Председатель ВК НПКСК Ван Ян встретился со спикером Совета Федерации России В. Матвиенко 

Пекин, 5 июля /Синьхуа/ — Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Ян в четверг в Доме народных собраний в Пекине встретился со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Ван Ян сказал, что в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели первую встречу после переизбрания на посты глав двух государств, осуществили стратегическое планирование развития китайско-российских отношений в новую эпоху.
Ван Ян выразил уверенность в том, что отношения между Китаем и Россией сохранят здоровое и стабильное развитие на высоком уровне, внесут новый вклад в развитие и возрождение двух стран и поддержание мира и стабильности во всем мире.
Ван Ян заявил о готовности Китая прилагать совместные с Россией усилия для того, чтобы всесторонне реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств, постоянно выявлять потенциал взаимодействия, непрерывно поднимать уровень сотрудничества и лучше работать во благо народов двух стран.
Ван Ян отметил, что ВК НПКСК желает сохранять дружественные обмены с Федеральным собранием России и содействовать тому, чтобы китайско-российская дружба укоренилась в сознании людей.
В. Матвиенко сказала, что российско-китайские отношения весьма важны. Федеральное собрание России стремится укреплять связи с ВК НПКСК и различными кругами общественности Китая, продвигать сотрудничество, углублять дружбу и содействовать развитию отношений между двумя странами, отметила она.