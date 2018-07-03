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Россия и Китай могут договориться о строительстве еще двух блоков АЭС
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Россия и Китай могут договориться о строительстве еще двух блоков АЭС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: News.ru
ГОРКИ, 3 июл — РИА Новости. Отдельные соглашения на строительство двух дополнительных энергоблоков АЭС в Китае может заключить Росатом с КНР, заявил во вторник глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Заключены новые межправительственные соглашения с китайскими партнерами о строительстве 7-8 Тяньваньского блока, о выделении нам новой площадки. Минимум, два, возможно, еще два блока будут предметом наших отдельных договоренностей с Китайской народной республикой", — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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