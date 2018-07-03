Северная и Южная Кореи обменялись списками к встрече разделенных семей

Республика Корея и КНДР обменялись списками участников встреч семей, разделенных Корейской войной.

Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет Красного Креста , список Северной Кореи включает 200 человек. Сеул ранее подготовил аналогичный документ, куда вошли 250 семей. Планируется, что окончательные списки из 100 человек с каждой стороны будут согласованы к 25 июля.

Встречи разделенных семей намечены на 20-26 августа.

Общее число желающих встретиться со своими родственниками составляет к настоящему времени приблизительно 57 тысяч человек.