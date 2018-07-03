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Северная и Южная Кореи обменялись списками к встрече разделенных семей
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Северная и Южная Кореи обменялись списками к встрече разделенных семей 

Российская Газета 1 час назад
Республика Корея и КНДР обменялись списками участников встреч семей, разделенных Корейской войной.
Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет Красного Креста, список Северной Кореи включает 200 человек. Сеул ранее подготовил аналогичный документ, куда вошли 250 семей. Планируется, что окончательные списки из 100 человек с каждой стороны будут согласованы к 25 июля.
Встречи разделенных семей намечены на 20-26 августа.
Общее число желающих встретиться со своими родственниками составляет к настоящему времени приблизительно 57 тысяч человек.
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