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Баскетболистки КНДР и Южной Кореи провели матч в Пхеньяне смешанными составами
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Баскетболистки КНДР и Южной Кореи провели матч в Пхеньяне смешанными составами 

ТАСС 4 июля 2018
ТАСС, 4 июля. Товарищеский матч по баскетболу между смешанными составами женских команд КНДР и Южной Кореи состоялся в среду в Пхеньяне. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Игра между командами «Мир» и «Процветание», сформированными из представительниц стран, завершилась в пользу «Процветания» со счетом 103:102.
"Я верю, что это объединяющее баскетбольное событие, организованное в соответствии с достигнутым на саммите соглашением, расширит и продвинет вперед спортивный обмен и внесет большой вклад в деле примирения и объединения наших народов", — приводит агентство слова министра объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна, который возглавил южнокорейскую делегацию и присутствовал на матче. Северную Корею также представляли высокопоставленные чиновники.
Эта игра стала первой из серии четырех запланированных на 4-5 июля товарищеских матчей между женскими и мужскими сборными Южной Кореи и КНДР.
18 июня Республика Корея и КНДР в пограничном пункте Пханмунджом провели переговоры по вопросу спортивных обменов между двумя странами. Главными темами обсуждения, по данным СМИ, стали совместный проход команд Севера и Юга на открытии Азиатских игр в Индонезии под так называемым Флагом объединения, он представляет собой белое полотнище с очертаниями Корейского полуострова. Сейчас стало известно, что Север и Юг направят на Игры в Индонезию по 100 атлетов, из которых и будет сформирована «Корейская сборная». Игры пройдут в Джакарте 18 августа — 2 сентября.
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