Баскетболистки КНДР и Южной Кореи провели матч в Пхеньяне смешанными составами

ТАСС , 4 июля. Товарищеский матч по баскетболу между смешанными составами женских команд КНДР и Южной Кореи состоялся в среду в Пхеньяне . Об этом сообщило агентство Yonhap.

Игра между командами «Мир» и «Процветание», сформированными из представительниц стран, завершилась в пользу «Процветания» со счетом 103:102.

"Я верю, что это объединяющее баскетбольное событие, организованное в соответствии с достигнутым на саммите соглашением, расширит и продвинет вперед спортивный обмен и внесет большой вклад в деле примирения и объединения наших народов", — приводит агентство слова министра объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна, который возглавил южнокорейскую делегацию и присутствовал на матче. Северную Корею также представляли высокопоставленные чиновники.

Эта игра стала первой из серии четырех запланированных на 4-5 июля товарищеских матчей между женскими и мужскими сборными Южной Кореи и КНДР.