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Ким Чен Ын пожаловался на плохую бумагу
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Ким Чен Ын пожаловался на плохую бумагу 

Lenta.ru 2 июля 2018
Фото: Getty Images
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетовал на плохое качество производимой в стране бумаги во время посещения Синичжуского завода химического волокна. Его слова передает ЦТАК.
Как сообщается, после того, как Ким Чен Ын увидел произведенную на заводе бумагу из камыша, он сказал, что «и так неплохо». Однако при этом председатель «строго заметил, что рабочие завода по производству бумаги прилагают недостаточно усилий для модернизации процесса производства».
Глава КНДР также распорядился, чтобы сотрудники завода «тщательно приготовились и взялись за работу».
По словам Ким Чен Ына, «один из нерешенных вопросов в работе по воспитанию грядущих поколений, которое является приоритетом в работе партии, — недостаток бумаги для производства учебников, пособий и тетрадей».
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