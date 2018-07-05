В Республике Корея упрекают КНДР в наращивании военной мощи и хакерских атаках

СЕУЛ , 5 июля. / ТАСС /. КНДР создает новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты, а северокорейские атомные и ракетные объекты продолжают функционировать в нормальном режиме. Как сообщило в четверг агентство Yonhap News, такое мнение выразил председатель парламентского комитета по вопросам обороны, депутат от оппозиционной Корейской партии свободы Ким Хак Ён.

Ссылаясь на данные, полученные от южнокорейского оборонного ведомства , политик заявил, что «в Северной Корее ничего не изменилось», и инфраструктура в ядерном комплексе Йонбён сохраняет полностью рабочее состояние. То же самое касается и испытательных площадок для ракетных двигателей. Кроме того, по словам депутата, есть сведения о том, что КНДР занимается постройкой новой субмарины, оснащенной баллистическими ракетами, на верфи Синпо на восточном побережье страны.

"Пока МИД и министерство объединения продвигают обсуждение денуклеаризации с целью сворачивания северокорейской ядерной программы, министерство обороны должно усилить боеготовность, чтобы использовать это в качестве рычага давления на Пхеньян ", — добавил Ким Хак Ён.

Ранее эксперты базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса сообщали, что КНДР продолжает вести активные строительные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбён в районе Пхеньяна.

Их информацию представители южнокорейских сил кибербезопасности дополнили сведениями о продолжении хакерских атак из КНДР на компьютерные сети в Республике Корея. По имеющимся данным, базирующаяся на севере Корейского полуострова группировка хакеров с символичным названием «Прячущаяся кобра» внедрила вредоносные вирусы в компьютерные сети ряда южнокорейских медицинских клиник и компаний, а также совершила попытки проникновения в сети финансовых и медийных компаний по всему миру.

"Если раньше подобные атаки северокорейских хакеров имели целью похищение информации о работе серверов, то в настоящее время они направлены на получение данных из памяти корпоративных и личных компьютеров", — утверждают южнокорейские специалисты. По их словам, потерпевшие в Южной Корее от действий «Прячущейся кобры», а также частные компании, обеспечивающие кибербезопасность, воздерживаются от открытых обращений за помощью к властям, чтобы «не бросить тень» на процесс нормализации отношений между Севером и Югом. «Между тем создается впечатление, что последние атаки северокорейских хакеров должны убедить: на сферу их действий договоренность Пхеньяна и Сеула о прекращении взаимных враждебных акций не распространяется», — заявили эксперты.