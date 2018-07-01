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Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть на Lada Priora
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Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть на Lada Priora 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На фото, опубликованном агентством, видно, как он сидит на заднем сиденье Lada Priora.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море. Об этом сообщает Yonhap.
Примечательно, то, что поездки по острову он совершал на автомобиле Lada Priora.
На снимке, опубликованном агентством, видно, как лидер КНДР сидит на заднем сиденье на старенькой Lada Priora зеленого цвета.
На других кадрах запечатлено, как Ким Чен Ын общается с военными. Кроме того, фотокорреспонденту Yonhap удалось сделать снимок, как глава КНДР проводит инспекцию на лодке.
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