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Ким Чен Ын оседлал российский автопром
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Ким Чен Ын оседлал российский автопром 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Ким Чен Ын прокатился на Lada Prira. В интернете появился снимок, на котором Ким Чен Ын запечатлён на заднем сиденье российского автомобиля зелёного цвета. Глава КНДР провёл проверку в одной из войсковых частей в уезде Синдо, посетил тростниковую ферму и другие экономические объекты, об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap. О впечатлениях Кима от продукта российского автопрома ничего не сообщается.
Ранее издание Daily Mail сообщило о том, что Ким Чен Ын приказал расстрелять одного из генералов северокорейской армии, который решил раздать своим подчинённым дополнительный паёк.
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