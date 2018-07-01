Ещё
Япония ослабила контроль за КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония ослабила контроль за КНДР 

Российская Газета 1 июля 2018
Фото: РИА Новости
Токио принял решение ослабить контроль за возможными запусками ракет со стороны КНДР и отозвал с круглосуточного боевого дежурства в Японском море корабли Сил самообороны, оснащенные противоракетными комплексами Aegis. Об этом сообщает японская газета Asahi.
При этом северокорейские ракеты, если они будут нести угрозу Японии, станут уничтожаться, как это планировалось и ранее.
Такие шаги Японии стали возможны благодаря снижению напряженности в отношениях с Северной Кореей. На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре 12 июня стороны договорились о проведении переговоров по ликвидации ядерного и ракетного запаса КНДр и гарантиях со стороны Вашингтона. Сейчас Япония также стремится провести переговоры с Пхеньяном на высшем уровне. В ходе этих переговоров японская сторона планирует обсудить один из самых болезненных для Токио вопросов — судьбу граждан Японии, похищенных Северной Кореей в предыдущие десятилетия.
Российская Газета: последние новости
Безвизовый режим между Беларусью и Китаем заработает 10 августа Северная и Южная Кореи обменялись списками к встрече разделенных семей Южнокорейские военные самолеты приземлились в аэропорту Пхеньяна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов179
В Анапе запретили купаться9
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи19
Страховщики позарились на пенсии россиян119
Пока вы спали: где нападет Россия?10
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение