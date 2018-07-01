Япония ослабила контроль за КНДР 

Токио принял решение ослабить контроль за возможными запусками ракет со стороны КНДР и отозвал с круглосуточного боевого дежурства в Японском море корабли Сил самообороны, оснащенные противоракетными комплексами Aegis. Об этом сообщает японская газета Asahi.
При этом северокорейские ракеты, если они будут нести угрозу Японии, станут уничтожаться, как это планировалось и ранее.
Такие шаги Японии стали возможны благодаря снижению напряженности в отношениях с Северной Кореей. На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре 12 июня стороны договорились о проведении переговоров по ликвидации ядерного и ракетного запаса КНДр и гарантиях со стороны Вашингтона. Сейчас Япония также стремится провести переговоры с Пхеньяном на высшем уровне. В ходе этих переговоров японская сторона планирует обсудить один из самых болезненных для Токио вопросов — судьбу граждан Японии, похищенных Северной Кореей в предыдущие десятилетия.