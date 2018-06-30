Афганские ВВС уничтожили не менее 12 боевиков «Талибана»

По меньшей мере 12 боевиков радикального движения «Талибан» * были уничтожены афганскими военными в результате авиаудара в провинции Бадгис.

Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на местную полицию.

По данным афганских правоохранительных органов, в результате операции в селении Ди Гарм района Джаванд 12 боевиков погибли, ещё 18 получили ранения.

«Я посетил район Джаванд. Население этого района полностью сотрудничало с правительственными силами», — заявил по итогам операции Ахмад Фахим Кайем, начальник полиции провинции Бадгис.

Операция афганских силовиков против боевиков «Талибана» в деревне Ди Гарм началась примерно неделю назад, после её захвата силами террористов.

Ранее власти Афганистана прекратили режим прекращения огня с радикальным движением «Талибан».