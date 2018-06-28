В Баку открывается заседание международной контактной группы по Афганистану

БАКУ , 28 июн — РИА Новости . Заседание международной контактной группы по Афганистану с участием около 90 представителей стран и международных организаций открывается в четверг в Баку, ожидаются обсуждения подготовительных работ по президентским и парламентским выборам в этой стране, при этом, по заявлению МИД Азербайджана , участие "Талибана" * на встрече не предусмотрено.

Международная контактная группа по Афганистану была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций. В предстоящем заседании примут участие около 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в контактной группе, также ожидается участие представителей государственных и неправительственных организаций Афганистана.

"В Баку 28 июня пройдет заседание международной контактной группы по Афганистану. Международная контактная группа — это платформа, на которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона, в котором он расположен. Вместе с Афганистаном Германия выступает в роли сопредседателя международной контактной группы", — сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев

Без «Талибана»*

Ранее местное агентство АПА со ссылкой на диписточник передавало, что в Баку запланирована встреча властей Афганистана и представителей движения «Талибан»*. Но, по словам Гаджиева, переговоров властей и представителей движения «Талибан»* в Баку не планируется.

"Переговоры между правительством Афганистана и «Талибаном»* запланированы в Кабуле ", — сказал он.

В Баку в среду прибыла первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс , которая примет участие в совещании Международной контактной группы по Афганистану.

"Первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в ходе своего визита в Баку примет участие в совещании Международной контактной группы по Афганистану в столице Азербайджана. Участники встречи обсудят подготовительные работы по запланированным на предстоящие десять месяцев парламентским и президентским выборам в Афганистане", — сообщили ранее РИА Новости в американском посольстве в Баку.