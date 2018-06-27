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Индийские полицейские погибли от рук боевиков
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На востоке Индии шесть полицейских погибли при нападении боевиков 

РИА Новости 27 июня 2018
Фото: FP 2018 / Tauseef Mustafa
Шестеро сотрудников спецподразделения полиции Индии погибли, попав в устроенную боевиками засаду в штате Джаркханд на востоке страны, передает телеканал NDTV со ссылкой на данные правоохранителей.
Согласно этой информации, во вторник вечером полиция получила данные, что группа боевиков-маоистов находится в одном из малонаселенных районов штата. Прибыв на место через несколько часов, силовики попали в засаду, их автомобиль подорвался на мине, после чего экстремисты открыли по ним огонь из автоматического оружия. В перестрелке, которая продолжалась довольно продолжительное время, шестеро полицейских погибли, еще несколько получили ранения. Вскоре после случившегося им на помощь было отправлено подкрепление.
В настоящее время индийский спецназ ведет поиски нападавших.
Боевики-маоисты, которых в Индии называют наксалитами, активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и регулярно совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей. C 1960-х годов радикалы воюют против центрального правительства Индии, декларируя своей целью "освобождение крестьян от гнета капитализма".
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