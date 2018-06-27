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Экс-премьер Малайзии остался без $277 млн
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Стоимость изъятого у экс-премьера Малайзии имущества составила $277 млн 

ТАСС 27 июня 2018
Фото: Reuters
Стоимость изъятых драгоценностей у экс-премьера Малайзии Наджиба Разака составляет 1,1 млрд рингит (около $277 млн). Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на полицию.
По ее данным, всего изъято около 12 тыс. единиц драгоценностей и 567 сумок бренда Hermes. Правоохранительные органы сообщили также, что вскоре вызовут на допрос Разака и его жену. Отмечается, что на данный момент это крупнейшее изъятие имущества в стране за всю историю.
Победа 9 мая на парламентских выборах оппозиции позволила Махатхиру Мохамаду занять кресло премьера. 92-летний политик на протяжении последних нескольких лет являлся главным критиком Наджиба, обвиняя его в том числе в коррупции. Победа на выборах позволила ему начать расследование деятельности предыдущего кабинета и лично Наджиба. В настоящее время экс-премьер проходит по делу о хищениях в инвестфонде как свидетель, но ему запрещено покидать пределы Малайзии.
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