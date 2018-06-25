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МИД Афганистана опроверг встречу с представителями «Талибана»* 28 июня
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МИД Афганистана опроверг встречу с представителями «Талибана»* 28 июня 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 25 июн — РИА Новости. Заседание международной контактной группы по Афганистану пройдет в Баку 28 июня, однако переговоров властей и представителей радикального движения «Талибан»* в его рамках не планируется, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Международная контактная группа по Афганистану была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций. Ранее местное агентство АПА со ссылкой на диписточник передавало, что в Баку запланирована встреча властей Афганистана и представителей движения «Талибан»*.
"В Баку 28 июня пройдет заседание международной контактной группы по Афганистану. Международная контактная группа — это платформа, на которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона, в котором он расположен. Вместе с Афганистаном Германия выступает в роли сопредседателя международной контактной группы", — сказал Гаджиев.
По его словам, в предстоящем заседании примут участие около 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в контактной группе, также ожидается участие представителей государственных и неправительственных организаций Афганистана.
При этом, по словам Гаджиева, «переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением „Талибан“* запланированы в Кабуле».
*Террористическая организация, запрещенная в России
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