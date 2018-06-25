Эксклюзив: за последние 40 лет население и руководство Китая совместными усилиями построили современное общество и демократическое государство — главред грузинского…

Тбилиси , 25 июня / Синьхуа / — С 1978 года в Китае произошли большие изменения как в политической, так и экономической, а также культурной жизни страны. Эти изменения по большей части связаны с проводимыми реформами экономического плана. Об этом в недавнем интервью корр. Синьхуа заявил главный редактор грузинского информационного агентства NewsDay Автандил Отинашвили.

"Как вы знаете, до 1978 года Китай представлял собой развивающуюся страну с маленьким торговым оборотом и соответственно низким ВВП. Именно на подъем национальной экономики сделало акцент руководство КНР, начав постепенно и поэтапно проводить реформы, направленные на оздоровление, оживление и укрепление политического и экономического строя. Именно так начиналась совершенно новая жизнь Китая", — сказал А. Отинашвили.

Страна совершила экономический прорыв, который эксперты прозвали «экономическим чудом». «В результате этих реформ и политики открытости, в чем большая заслуга руководителей и правительства Китая, жизнь страны изменилась коренным образом, — отметил он. — Важно сказать, что население правильно оценило шаги правительства и поняло, что все это делается для них и для будущего поколения».

По мнению А. Отинашвили, за последние 40 лет население и руководство страны совместными усилиями построили современное общество, демократическое государство, которое ориентировано на благополучие и экономический рост населения Китая. «Мне довелось несколько раз побывать в разных городах Китая. Смело могу сказать, что каждый раз, когда я приезжаю в Китай, я не могу его узнать. Меня встречает совершенно новая жизнь, культура, и каждый раз я вижу совершенно новое строительство, новые машины, заводы, дороги, мосты, населенные пункты и дома», — поделился своими впечатлениями грузинский главред, добавив, что все это, конечно же, результат открытости и проводимой правильной политики китайского руководства.

Что касается отношений с Грузией и другими странами, то, по его словам, они основываются на взаимоуважении и добрососедстве сторон. Политика председателя и правительства Китая направлена на достижение мира и стабильности не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире.

А. Отинашвили отмечает, что с Грузией у Китая особые отношения: с древних пор их связывал Великий Шелковый путь, который начинался с Китая, проходил через Грузию и доходил до Европы. Руководство Китая подняло данный проект на совершенно новый уровень, объявив о начале нового глобального межконтинентального проекта «Пояс и путь». Как известно, Грузия является одним из самых ответственных его участников.

А. Отинашвили также напомнил, что ко всему прочему, Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое дает большое преимущество грузинским предпринимателям для доступа на многомиллиардный китайский рынок без каких-либо пошлин. Соответственно китайские бизнесмены очень интересуются грузинской экономикой. Так, в Грузии уже работают китайские компании Sinohydro, Hualing, Lenovo, JAC Motors и другие.

Заметно и то, что в последнее время в Грузии наблюдается бум изучения китайского языка. В Тбилиси функционирует Институт Конфуция, где преподают китайские специалисты. «Грузинская современная молодежь хорошо понимает, что будущее принадлежит такому сильному государству, каким является Китай. Исходя из этого, она активно занимается изучением китайского языка», — сказал он.

Также на высшем уровне обстоят дела у двух государств и в политической сфере. Каждый год совершаются обоюдные визиты высших руководителей Грузии и Китая, проводятся международные политические и экономические форумы, в которых принимают участие представители ведущих стран.

"В заключение смело могу сказать, что в нашем регионе китайско-грузинские отношения во всех сферах для всех являются показательными. Многие страны не могут похвастаться такими отношениями, которые сформировались на сегодняшний день между нашими государствами", — подчеркнул А. Отинашвили. —0—