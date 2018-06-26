В Японии захотели скорой встречи с Пентагоном

Министр обороны Японии отметил актуальность встречи с главой Пентагона

"Мы проведем встречу министров обороны Японии и США 29 июня, на которой обменяемся мнениями по региональным вопросам, в том числе по проблемам Северной Кореи, и вопросам союзнических отношений Японии и США. Сейчас для наших ведомств в Японии и США большой интерес представляет проблема Северной Кореи. В этот раз глава Пентагона Мэттис проведет различные дискуссии с Китаем и Южной Кореей. По крайней мере, я думаю, что он приедет в Японию после обмена мнениями по поводу этой проблемы с Китаем и Южной Кореей, выяснив их точку зрения. Думаю, в этой ситуации есть большой смысл в японо-американской встрече", — сказал Онодэра на пресс-конференции в Токио.

Министр подчеркнул, что в отношении Северной Кореи "оборонные и дипломатические ведомства Японии и США настаивают на полном, проверяемом и необратимом" отказе Северной Кореи от ядерного оружия и ракет.

Ранее Пентагон официально объявил о визите Мэттиса в Китай, Южную Корею и Японию 26-29 июня.