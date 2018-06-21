Ли Чжаньшу провел переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

Октаем Асадовым. Пекин, 20 июня / Синьхуа / — Председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу сегодня в Доме народных собраний в Пекине провел переговоры с председателем Милли Меджлиса /Нацсобрание/ Азербайджана

Ли Чжаньшу заявил, что в этом году исполняется пять лет со дня выдвижения председателем КНР Си Цзиньпином инициативы «Пояса и пути». Китай, как и прежде, будет поддерживать следование Азербайджаном по пути развития, соответствующего положению дел в стране, а также его усилия по содействию экономическому развитию и достижению богатства и могущества страны. Китай будет неизменно расширять открытость и продвигать строительство азиатского и общечеловеческого сообщества единой судьбы.

Ли Чжаньшу рассказал об успехах в партийных и государственных делах за 40 лет проведения реформ и открытости и со дня проведения 18-го съезда КПК. Он отметил, что Китай достиг результатов, имеющих историческое значение, благодаря следованию предложенной Си Цзиньпином концепции социализма с китайской спецификой в новую эпоху и твердому руководству со стороны ЦК КПК, ядром которого является Си Цзиньпинь.

Ли Чжаньшу заявил, что ВСНП придает большое значение усилению межпарламентских связей с Азербайджаном и надеется на тесное взаимодействие сторон, поддержку сотрудничества в области образования, молодежи и туризма, а также непрерывный рост дружеских отношений между народами двух стран.

О. Асадов заявил, что дружба между Азербайджаном и Китаем выражается в древних исторических традициях и мощном развитии взаимовыгодного сотрудничества. Азербайджан является одной из первых стран, откликнувшихся на инициативу «Пояса и пути», и надеется совместно с Китаем развивать всестороннее практическое сотрудничество на благо двух стран и их народов. Нацсобрание Азербайджана намерено вносить еще больший вклад в дружбу с Китаем, передающуюся из поколения в поколение. —0—