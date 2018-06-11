Эксклюзив: Сотрудничество Грузии с Китаем очень важно и полезно — президент

"У КНР есть очень интересная и важная миссия. Когда мы говорим о создании экономического и культурного диалога между нашими странами, мы должны принимать во внимание, что Китай является одним из сильнейших государств мира в экономическом, военном, демографическом, а также культурно-историческом плане", — отметил он.

Говоря об отношениях между двумя странами, президент Грузии подчеркнул, что экономическое сотрудничество очень важно и полезно. «Заключение соглашения о свободной торговле — это очень важное решение для Грузии. Оно принесет еще большую пользу нашему сотрудничеству, которое и так развивается очень быстро».

По словам президента, Грузия является одним из ведущих участников китайского проекта «Пояса и пути». Грузинский маршрут Шелкового пути весьма специфичен. Грузия имеет выход к морю. Развивающиеся страны Азии ищут выход к побережью Черного моря, это очень важно для них. Грузия — страна черноморского бассейна, которая активно развивает свои возможности в этом направлении. Через Грузию лежит путь к европейскому рынку. «Грузия — это государство, где существует чрезвычайно либеральное законодательство по экономическим и внешнеторговым вопросам, у нас есть свободная торговля с Китаем, у нас есть свободная торговля с Европой, у нас есть свободная торговля со странами СНГ, с Турцией , а ведь в этих странах проживает около двух миллиардов человек. Думаю, что когда мы говорим о таком глобальном межконтинентальном проекте, как „Пояс и путь“, Грузия является одним из самых ответственных его участников», — сказал президент Грузии.

Г. Маргвелашвили добавил, что китайские партнеры очень активно развивают культурно-просветительское сотрудничество с Грузией. Он отметил, что недавно с послом КНР в Грузии обсудил перспективы активного развития сотрудничества с Институтом Конфуция. «Когда я был министром образования, до того, как стать президентом, я очень активно пытался привлечь в Грузию волонтеров, чтобы обучать грузин китайскому языку. Сегодня в разных университетах многие изучают китайский язык на специальных курсах. Существует специальное сотрудничество между Грузией и Китаем, которое подразумевает отправку грузинских учащихся в Китай для изучения различных дисциплин. Так что наше сотрудничество в политической, экономической и культурной сфере очень динамично развивается», — подчеркнул президент Грузии. —0—