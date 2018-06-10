Япония и Россия вновь рассорились

Оптоволокно на Курилах рассорило Россию и Японию

МИД Японии выразил России сожаление в связи с началом работ по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курильских островах. Японское внешнеполитическое ведомство считает, что осуществление проекта «не соответствует позиции страны по вопросу о северных территориях». Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с японским премьером Синдзо Абэ . Политики условились о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Министерство иностранных дел Японии выразило России сожаление в связи с началом работ российских специалистов по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курильских островах, сообщила газета Sankei со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным СМИ, власти России 5 июня обратились в японское управление безопасности на море (УБМ) с уведомлением о начале работ по соединению острова Сахалин и южной части Курильских островов линией волоконно-оптической связи с 10 июня.

Японское внешнеполитическое ведомство ответило, что осуществление проекта «не соответствует позиции страны по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление». УБМ, в свою очередь, сообщило о начале работ нескольким региональным японским судам, передает ФАН.

В качестве подрядчика была выбрана китайская компания. Токио также отнесся к этому настороженно. По мнению японского правительства, деятельность иностранных компаний на территории Курил также «закрепляет российскую юрисдикцию» на островах. Двумя неделями ранее президент России Владимир Путин в Кремле провел переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

В ходе переговоров политики обсудили вопросы, касающиеся мирного договора. Они подчеркнули важность терпеливого продолжения поиска решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран. По завершении российско-японских переговоров Путин и Абэ сделали заявления для прессы.

«Рассмотрели ход реализации договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Удовлетворены состоянием диалога по пяти утвержденным ранее направлениям: аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов», — говорилось в итоговом коммюнике.

Также Путин и Абэ согласовали осуществление третьей японской бизнес-миссии на острова во второй половине этого года.

«Будем и дальше решать вопросы, связанные с гуманитарной стороной этого дела, будем способствовать посещению этих островов японскими гражданами», — указывалось в документе политиков.

В последние годы лидеры этих двух стран встречаются сравнительно часто и каждый раз заявляют амбициозную цель — все-таки заключить мирный договор между Россией и Японией.

Напомним, что его нет с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения являются несколько Курильских островов, отошедших СССР после войны. Япония требует их вернуть.

Несмотря на регулярные контакты лидеров РФ и Японии, заявления о подписании этого документа никто не ожидает. Вместо этого российские и японские политики, как правило, поднимают тему совместной хозяйственной деятельности на Курилах, а также заключают договоры о сотрудничестве в других сферах.

В апреле нынешнего года посол РФ в Японии Михаил Галузин рассказал, что поддержка японской стороной США затрудняет отношения с Росиией.

«Мы не можем отвлечься от того факта, что союзники Японии недружелюбно относятся к России», — заявил дипломат.

По его словам, речь идет о японской поддержке антироссийской позиции Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Галузин отметил, что подобные высказывания наносят серьезный ущерб российско-японским отношениям.

В том же месяце Япония заявила протест российской стороне из-за проведения на Курилах военных учений, сообщал генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«По дипломатическим каналам мы заявили (российской стороне) протест, поскольку наращивание военной силы на четырех северных островах не отвечает позиции нашей страны», — заявил политик.

Он добавил, что для урегулирования отношений двух стран нужно решить территориальный вопрос.

«Мы намерены вести настоятельные переговоры на основе решения вопроса о возвращении четырех северных островов и заключения мирного договора (с Россией)», — сказал Суга.

В феврале Токио также заявил Москве протест из-за начала учений по противодействию незаконным вооруженным формированиям на южных Курилах, сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

«Они приведут к усилению военного присутствия России на четырех северных островах. Это идет вразрез с позицией нашей страны и вызывает сожаление», — сказал глава ведомства.

По его словам, российской стороне был передан протест по дипломатическим каналам. В том же месяце сообщалось, что японцы смогут издалека посмотреть на Курильские острова. Правительство страны начало финансировать экскурсии на остров Хоккайдо для школьных учителей, передает НСН.

Принадлежащая России территория, на которую претендует Токио, хорошо видна с Хоккайдо при условии хорошей погоды. Педагогам представится возможность взглянуть на Курилы с нескольких смотровых башен по всему побережью. Таким образом правительство надеется «просветить молодежь», рассказав о территориальной проблеме с Россией.