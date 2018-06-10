Провинция Хунань заинтересована в инвестициях в развитие свиноводства в Грузии

Тбилиси , 9 июня / Синьхуа / — Делегация представителей сельского хозяйства китайской провинции Хунань выразила желание вложить инвестиции в развитие свиноводства в Грузии . Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе сегодня по итогам встречи с китайскими гостями. На встрече стороны особое внимание уделили сотрудничеству в сфере животноводства. Китайская провинция Хунань является одним из крупнейших поставщиков свинины на рынок. Внимание на переговорах также было уделено вопросам переподготовки грузинских фермеров в КНР По словам Ю. Нозадзе, соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем способствует развитию двусторонних экономических связей. —0—