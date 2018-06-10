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Провинция Хунань заинтересована в инвестициях в развитие свиноводства в Грузии
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Провинция Хунань заинтересована в инвестициях в развитие свиноводства в Грузии 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Тбилиси, 9 июня /Синьхуа/ — Делегация представителей сельского хозяйства китайской провинции Хунань выразила желание вложить инвестиции в развитие свиноводства в Грузии. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе сегодня по итогам встречи с китайскими гостями.
На встрече стороны особое внимание уделили сотрудничеству в сфере животноводства. Китайская провинция Хунань является одним из крупнейших поставщиков свинины на рынок. Внимание на переговорах также было уделено вопросам переподготовки грузинских фермеров в КНР.
По словам Ю. Нозадзе, соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем способствует развитию двусторонних экономических связей. —0—
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