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Китай отмечает Всемирный день окружающей среды
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Китай отмечает Всемирный день окружающей среды 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
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