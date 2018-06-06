Китай отмечает Всемирный день окружающей среды

Пекин, 5 июня / Синьхуа / — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая сегодня отмечали Всемирный день окружающей среды. Фотографии Синьхуа