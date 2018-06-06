Узбекистан подписал заемное соглашение с китайскими банками на 750 млн долларов

Ташкент, 5 июня / Синьхуа / — Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана сегодня подписал заемное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая на сумму 500 млн долларов. Об этом сообщается на сайте узбекского банка.

Новая кредитная линия будет направлена на финансирование инвестиционных проектов в Узбекистане, предусматривающих поставки высокотехнологичного оборудования без каких-либо ограничений по направлениям отраслей экономики.

В этот же день Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана подписал заемное соглашение с Государственным банком развития Китая на сумму 250 млн долларов.

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана осуществляет сотрудничество с Эксимбанком Китая начиная с 2004 года. За прошедший период реализованы 28 крупных проектов на сумму около 1,2 млрд долларов. —0—