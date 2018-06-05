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На ЧМ в Россию приедет вице-премьер госсовета КНР
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"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

На ЧМ в Россию приедет вице-премьер госсовета КНР 

Мир24 5 часов назад
Вице-премьер госсовета КНР Сунь Чуньлань посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.
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