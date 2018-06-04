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Медведев одобрил проект соглашения между РФ и КНР о международном автомобильном сообщении
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Медведев одобрил проект соглашения между РФ и КНР о международном автомобильном сообщении 

Rambler News Service 19 часов назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением одобрил для подписания проект нового соглашения между Китаем и РФ о международном автомобильном сообщении. Документ опубликован пресс-службой правительства.
«Новым соглашением предусмотрено, что автомобильные перевозки грузов и нерегулярные перевозки пассажиров в двустороннем и транзитном сообщении будут осуществляться по разрешениям, но вне зависимости от согласованных маршрутов, с условием оборудования транспортных средств бортовыми навигационными устройствами», — говорится в пояснении к распоряжению.
Документом также предусмотрен порядок согласования перевозок по временному объекту транспортной инфраструктуры (наплавному мосту).
Правительство отмечает, что подписание соглашения будет способствовать росту объёмов перевозимых грузов и пассажиров между Россией и Китаем, расширению географии автомобильных перевозок грузов и пассажиров российскими перевозчиками на территории Китая.
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