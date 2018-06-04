Выхлопные газы автомобилей стали основным источником загрязнения воздуха в Китае 

Пекин, 4 июня /Синьхуа/ — Выхлопы автомобильных двигателей стали основным источником загрязнения воздуха в Китае, и актуальность решения этой проблемы растет, говорится в докладе Министерства экологии и окружающей среды КНР.
Китай сохранил статус крупнейшего в мире автомобильного рынка в прошлом году, когда количество автомобилей, находящихся в эксплуатации в стране, достигло 310 млн единиц, увеличившись на 5,1 проц. по сравнению с предыдущим годом.
В некоторых китайских городах загрязнение усилилось из-за сжигания угля и выхлопных газов автомобилей. Итоги обследования показывают, что в Пекине, Тяньцзине, Шанхае и других 12 городах на выбросы автомобильных выхлопов приходилось 13,5 — 52,1 проц. основных загрязнителей воздуха.
Министерство ускорит разработку плана действий по контролю над дизельными грузовиками, которые считаются основными загрязнителями воздуха.
Министерство также пообещало выработать строжайший механизм регулирования автомобильных выхлопов и принять меры по развитию зеленого транспорта. -0-