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Ким Чен Ын сменил военное руководство
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Ким Чен Ын сменил военное руководство Северной Кореи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил троих представителей военного командования страны. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.
Своих постов лишились министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сик, руководитель Генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, а также начальник главного политического управления армии Ким Чон Гак.
Смена военного руководства страны, вероятно, связана с предстоящей 12 июня в Сингапуре встречи с президентом США Дональдом Трампом. Один из собеседников агентства утверждает, что вышеуказанные генералы выступали против смены политического курса страны, подразумевающей денуклеаризацию Корейского полуострова.
Другой источник в разведывательных структурах говорит об омоложении руководства.
В начале этого года в отношениях между Пхеньяном и Сеулом наметилось потепление: так, северокорейские спортсмены приняли участие в Олимпиаде в Пхенчхане. За этим последовали встречи на высшем уровне с участием Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина
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