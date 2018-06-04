Ким Чен Ын сменил военное руководство Северной Кореи

Своих постов лишились министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сик, руководитель Генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, а также начальник главного политического управления армии Ким Чон Гак.

Смена военного руководства страны, вероятно, связана с предстоящей 12 июня в Сингапуре встречи с президентом США Дональдом Трампом . Один из собеседников агентства утверждает, что вышеуказанные генералы выступали против смены политического курса страны, подразумевающей денуклеаризацию Корейского полуострова.

Другой источник в разведывательных структурах говорит об омоложении руководства.