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Дутерте послал к черту представителя ООН
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Дутерте послал к черту представителя ООН 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Lean Daval Jr/Reuters
Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил специальному докладчику ООН отправиться "к черту". Об этом сообщает Associated Press.
В мае Дутерте обрушился с критикой на главного судью Марию Лурдес Серено, после чего она была отстранена с поста, несмотря на несоблюдение конституционных правил проведения такой процедуры.
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян раскритиковал отставку, назвав ее угрозой для независимости суда на Филиппинах. Филиппинский президент ответил ему в жесткой форме.
"Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Пусть идет к черту", — сказал Дутерте, добавив, что не признает его статус докладчика ООН.
Президент Филиппин не в первый раз прибегает к подобным обращениям. В октябре 2016 года Дутерте послал к черту бывшего президента США Барака Обаму.
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