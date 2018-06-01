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КНДР потребовала от США «следить за своим языком»
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Северная Корея потребовала от США «следить за своим языком» 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
Власти Северной Кореи потребовали от США «следить за своим языком». Об этом говорится в пресс-релизе Центрального телеграфного агентства Кореи, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Пхеньян раскритиковал слова американского конгрессмена, имя которого в сообщении не уточняется, о том, что КНДР является «мировой угрозой» и призвавшего к «расширению и ужесточению санкций».
«Это неуместная болтовня, идущая наперекор мирному течению к диалогу», — говорится в пресс-релизе.
В нем также отмечаются «закоренелые враждебные отношения» между США и Северной Кореей и взаимное недоверие, которое препятствует развитию мирного диалога.
«Не нужно повторно говорить о том, какой "вклад" внесли грубые слова американских политиков, внушавшие откровенную враждебность и подстрекавшие к войне, в обострение ситуации на Корейском полуострове (…) Следует зарубить на носу, что из-за одного непригодного и несерьезного слова несколько раз изменялась история и перекраивалась карта мира», — отмечает Пхеньян.
30 мая командир Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Харри Харрис, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп выдвигал на пост следующего посла в Южной Корее, заявил, что Северная Корея представляет главную опасность для Соединенных Штатов. Его слова передавало CNN.
Саммит президента США Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына намечен на 12 июня и должен состояться в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. 29 мая зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отравился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке встречи. Днем ранее делегация из Пхеньяна вылетела в Сингапур для подготовки мероприятия.
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