КНДР потребовала от США «следить за своим языком»

Северная Корея потребовала от США «следить за своим языком»

Пхеньян раскритиковал слова американского конгрессмена, имя которого в сообщении не уточняется, о том, что КНДР является «мировой угрозой» и призвавшего к «расширению и ужесточению санкций».

«Это неуместная болтовня, идущая наперекор мирному течению к диалогу», — говорится в пресс-релизе.

В нем также отмечаются «закоренелые враждебные отношения» между США и Северной Кореей и взаимное недоверие, которое препятствует развитию мирного диалога.

«Не нужно повторно говорить о том, какой "вклад" внесли грубые слова американских политиков, внушавшие откровенную враждебность и подстрекавшие к войне, в обострение ситуации на Корейском полуострове (…) Следует зарубить на носу, что из-за одного непригодного и несерьезного слова несколько раз изменялась история и перекраивалась карта мира», — отмечает Пхеньян.

30 мая командир Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Харри Харрис , кандидатуру которого президент США Дональд Трамп выдвигал на пост следующего посла в Южной Корее, заявил, что Северная Корея представляет главную опасность для Соединенных Штатов. Его слова передавало CNN