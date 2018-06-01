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Путин может встретиться с Ким Чен Ыном
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В Кремле заявили о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться, модальность и время обсуждаются, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Да, действительно такая встреча может состояться, её модальность и время будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам", — заявил Песков.
При этом, отвечая на уточняющий вопрос, может ли такая встреча состояться в Пекине и обсуждается ли подобный вариант, пресс-секретарь президента России ответил отрицательно. "Нет, конкретно — нет. Не обсуждается", — сказал Песков.
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