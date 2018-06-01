Путин может встретиться с Ким Чен Ыном

В Кремле заявили о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

"Да, действительно такая встреча может состояться, её модальность и время будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам", — заявил Песков.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, может ли такая встреча состояться в Пекине и обсуждается ли подобный вариант, пресс-секретарь президента России ответил отрицательно. "Нет, конкретно — нет. Не обсуждается", — сказал Песков.