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Южная Корея влюбилась в Ким Чен Ына
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Социологи узнали отношение жителей Южной Кореи к Ким Чен Ыну 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Соцсети
Доля южнокорейцев, благоприятно относящихся к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, выросла в три раза с 10% до 31% за период с марта по май, показали данные опроса компании Gallup Korea.
Больше всего склонны симпатизировать северокорейскому лидеру граждане Республики Корея в возрасте от 40 до 60 лет — около 40% представителей этой возрастной группы высказались о Ким Чен Ыне положительно. Наименее благосклонны к руководителю КНДР представители молодого поколения: среди респондентов в возрасте от 20 до 30 лет только 16% отозвались о нем хорошо.
Популярность президента США Дональда Трампа среди южнокорейцев за тот же период также выросла с 24% до 32%. Наиболее благосклонны к американскому лидеру жители Южной Кореи в возрасте старше 60 лет (41%), участники опроса в возрасте от 20 до 30 лет оказались самыми критически настроенными по отношению к Трампу — среди них уровень поддержки политика составил 25%.
Опрос проводился с 29 по 31 мая среди более тысячи респондентов. Погрешность результатов составила 3,1 процентных пункта.
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