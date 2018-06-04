Ким Чен Ыну срочно ищут лимузин в Сингапуре

СМИ: делегация КНДР ищет в Сингапуре лимузин для Ким Чен Ына

По данным издания, северокорейская делегация требует предоставления автомобилей классом не ниже, чем у президента США и в настоящее время находится в поиске подходящего лимузина для Ким Чен Ына.

Как отмечается, делегация США заблаговременно доставит в Сингапур президентский автопарк, в частности, и лимузин Трампа от компании Cadillac.

Ранее СМИ сообщили, что встреча Трампа и Ким Чен Ыа может состояться на острове Сентоса.