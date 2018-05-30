Китайцам хотят усложнить приезд в США

США решили ужесточить выдачу виз гражданам Китая

С 11 июня США вводят новые правила выдачи виз гражданам Китая , по которым американская сторона оставляет за собой право ограничивать срок действия визы, сообщил представитель госдепартамента страны.

Так, с 11 июня внедряются меры, «направленные на усиление безопасности в отношении ряда китайских заявителей на визу», передает РИА «Новости»

Хотя большинство виз, выданных китайским гражданам, выданы на максимальный срок действия, «сотрудники консульской службы могут ограничивать срок визы в конкретных случаях в соответствии с обстоятельствами для каждой ситуации».

Представитель госдепартамента США добавил, что это делается в рамках реализации стратегии национальной безопасности и направлено на предотвращение передачи интеллектуальной собственности конкурентам.

При этом сама процедура выдачи виз не будет изменена.

Ранее « Ассошиэйтед Пресс » со ссылкой на источники сообщало, что речь идет об ограничении одним годом срока виз для студентов в сфере робототехники, авиастроения и высокотехнологичных областях.

Напомним, отношения Китая и США резко обострились. Так, в декабре 2017 года США отказались признать Китай рыночной экономикой, хотя это было одним из условий вступления китайской стороны в ВТО в 2001 году.

В мае Китай и США договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга. Вашингтон требовал от Китая сокращения торгового дефицита на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп все же заставил Китай пойти на существенные уступки.