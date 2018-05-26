В Китае наказали рекордное число чиновников

В Китае в апреле наказали почти шесть тысяч чиновников за расточительство

Около шести тысяч китайских чиновников подверглись административным наказаниям в апреле этого года за расточительство и несанкционированное использование бюджетных средств, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

В начале декабря 2012 года власти Китая утвердили "восемь правил" поведения для чиновников, направленных на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на службе.

Сообщается, что в апреле этого года комиссия рассмотрела 3922 дела в рамках проверок на выполнение соответствующих правил, в них фигурировали 5759 чиновников, которые впоследствии подверглись административным взысканиям в соответствии с масштаба и правонарушений.

Наибольшее количество нарушений касалось несанкционированной выплаты субсидий, получения подарков и денежных средств, несанкционированного использования служебных автомобилей, нецелевого использования бюджетных средств для проведения банкетов.

Отмечается, что за первые 4 месяца 2018 года комиссия рассмотрела более 14 тысяч дел, наказанию подверглись 19,9 тысячи чиновников разных уровней.