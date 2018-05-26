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В Китае наказали рекордное число чиновников
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В Китае в апреле наказали почти шесть тысяч чиновников за расточительство 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около шести тысяч китайских чиновников подверглись административным наказаниям в апреле этого года за расточительство и несанкционированное использование бюджетных средств, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
В начале декабря 2012 года власти Китая утвердили "восемь правил" поведения для чиновников, направленных на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на службе.
Сообщается, что в апреле этого года комиссия рассмотрела 3922 дела в рамках проверок на выполнение соответствующих правил, в них фигурировали 5759 чиновников, которые впоследствии подверглись административным взысканиям в соответствии с масштаба и правонарушений.
Наибольшее количество нарушений касалось несанкционированной выплаты субсидий, получения подарков и денежных средств, несанкционированного использования служебных автомобилей, нецелевого использования бюджетных средств для проведения банкетов.
Отмечается, что за первые 4 месяца 2018 года комиссия рассмотрела более 14 тысяч дел, наказанию подверглись 19,9 тысячи чиновников разных уровней.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). Согласно последним данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, за последние пять лет за соответствующие нарушения были наказаны более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая разных уровней.
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