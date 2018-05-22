Ещё
В США назвали условия для улучшения жизни в КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео озвучил условия, при которых США «улучшат жизнь» северокорейцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США в случае денуклеаризации КНДР готовы "улучшить жизнь" северокорейцев, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Если мы сделаем это правильно и добьемся денуклеаризации, то США будут способны предоставить им (КНДР — ред.) много всего, что сможет улучшить жизнь людей в Северной Корее", — сказал Помпео журналистам во вторник
Госсекретарь США также отметил, что в ходе личного общения с лидером КНДР Ким Чен Ыном у него сложилось впечатление, что тот "ценит американские технологии и ноу-хау, как представляющие ценность для народа Северной Кореи".
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.
Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в Вашингтоне не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне.
РИА Новости: последние новости
Трамп заявил о готовности Южной Кореи, Китая и Японии инвестировать в КНДР Си Цзиньпин призвал укрепить взаимодоверие между странами ШОС Учения США и Южной Кореи саботируют примирение с КНДР, заявили в Совфеде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России хотят запретить популярный сервис бронирования50
«Они держат в страхе весь поселок»593
Состоявший в украинской банде экс-мэр Ялты задержан14
Россия начинает торговую войну с Трампом364
Решения Порошенко по СНГ вступают в силу68
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:52
Россия начинает торговую войну с Трампом
Экономика Другое
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение