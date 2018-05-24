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Взрыв ядерного полигона в КНДР показали на видео
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Один из захваченных в Москве заложников погиб

Взрыв ядерного полигона в КНДР показали на видео 

Рамблер 1 час назад
Видеозапись демонтажа трех испытательных шахт на ядерном полигоне Пхунгери появилось на Youtube-канале агентства Ренхап.
На кадрах показана подготовка к уничтожению полигона, работа международных экспертов, а также сам момент взрыва.
>> Северная Корея взорвала ядерный полигон
Как сообщили в министерстве обороны Северной Кореи, после взрывов утечек радиоактивных веществ не обнаружено.
По словам северокорейских властей, в стране больше нет полигонов и шахт для проведения ядерных испытаний.
Власти КНДР отчитались об уничтожении ядерного полигона Пхунгери во вторник, 22 мая.
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