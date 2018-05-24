Взрыв ядерного полигона в КНДР показали на видео

Видеозапись демонтажа трех испытательных шахт на ядерном полигоне Пхунгери появилось на Youtube-канале агентства Ренхап.

На кадрах показана подготовка к уничтожению полигона, работа международных экспертов, а также сам момент взрыва.

Как сообщили в министерстве обороны Северной Кореи, после взрывов утечек радиоактивных веществ не обнаружено.

По словам северокорейских властей, в стране больше нет полигонов и шахт для проведения ядерных испытаний.

Власти КНДР отчитались об уничтожении ядерного полигона Пхунгери во вторник, 22 мая.