Взрыв ядерного полигона в КНДР показали на видео 

Видеозапись демонтажа трех испытательных шахт на ядерном полигоне Пхунгери появилось на Youtube-канале агентства Ренхап.
На кадрах показана подготовка к уничтожению полигона, работа международных экспертов, а также сам момент взрыва.
Как сообщили в министерстве обороны Северной Кореи, после взрывов утечек радиоактивных веществ не обнаружено.
По словам северокорейских властей, в стране больше нет полигонов и шахт для проведения ядерных испытаний.
Власти КНДР отчитались об уничтожении ядерного полигона Пхунгери во вторник, 22 мая.