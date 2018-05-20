В Китае проверят защиту экологии на источниках питьевой воды 

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ — Местные администрации по всему Китаю проведут инспекции для выяснения ситуации с защитой окружающей среды вблизи источников питьевой воды. Об этом сегодня сообщило министерство экологии и окружающей среды КНР.
Первый раунд инспекций коснется 1586 водных источников, будет проведена проверка условий обеспечения безопасности питьевой воды.
Министерство призвало общественность сообщать о проблемах с источниками питьевой воды по телефону или через интернет.
Защита источников питьевой воды включена в число приоритетов Китая по контролю за водным загрязнением на 2018 год.
К концу 2017 года 97,7 проц городов окружного уровня и выше установили предупредительные знаки и объявления для привлечения внимания к источникам питьевой воды, сообщило министерство. —0—