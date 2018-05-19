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В Китае запретили яростный комикс про коммуниста
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"Вторжение в Россию станет кошмаром"

В Китае запретили яростный комикс про коммуниста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: knowyourmeme.com
Администрация кибербезопасности Китая запретила яростные комиксы (rage comics) Baozou Manhua из-за ролика 2014 года о коммунисте-герое Донге Кунруи. Об этом пишет китайское издание Sixth Tone.
В начале мая 58-секундный ролик перепостил один из китайских агрегаторов, после чего власти КНР попросили интернет-сайты удалить контент, который «порочит героев и мучеников». В КНР 1 мая вступил в силу закон «О защите героев», ролик, о котором идет речь, Администрация кибербезопасности сочла клеветой.
Солдат Народно-освободительной армии Донг Кунруи в 1948 году подорвал вражеский бункер и погиб сам, в Китае его считают национальным героем. В видеокомиксе 2014 года пересказывался подвиг Кунруи, как уточняет Sixth Tone, сценарий ролика был основан на каламбуре, связанном с сендвичем KFC.
После претензий властей комиксы Baozou Manhua исчезли с многих популярных китайских платформ, которые объявили, что заблокировали аккаунты Baozou.
Летом 2017 года в КНР начали удаляться из интернета упоминания Винни-Пуха. Как писала Financial Times, это связано с популярными в сети сравнениями медвежонка с китайским лидером Си Цзиньпином.
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