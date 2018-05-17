Северная Корея затормозила процесс примирения

Председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон назвал правительство Южной Кореи «невежественным и некомпетентным», а также не осознающим сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ли Сон Гвон раскритиковал Сеул за участие в совместных с американцами военных учениях, а также за позволение «всякому сброду», который оскорбляет руководство и строй КНДР, выступать в своем парламенте.

«Пока не разрешится серьезная ситуация, которая привела к приостановке переговоров [Севера и Юга] на высоком уровне, будет не так легко провести встречу с нынешними "властями" Южной Кореи», — заявил он.

Reuters поясняет, что «сбродом» в Пхеньяне , вероятнее всего, назвали Тхэ Ён Хо — бывшего северокорейского дипломата, работавшего заместителем посла в Лондоне и бежавшего в Южную Корею несколько лет назад. 14 мая он выступал в парламенте страны и назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «нетерпеливым, импульсивным и жестоким».

Ранее Пхеньян сообщил, что может пересмотреть свое участие в саммите КНДР — США на высшем уровне. Это связано с тем, что Северная Корея не желает вести переговоры со страной, которая, по ее мнению, требует в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия. Встреча северокорейского лидера с президентом США Доналдом Трампом должна пройти 12 июня в Сингапуре

До этого Пхеньян отменил переговоры с Сеулом на высоком уровне, которые должны были состояться 16 мая, из-за военных учений Max Thunder. Южная Корея проводит их совместно с США с 15 апреля. По мнению северокорейских властей, маневры — репетиция вторжения и провокация на фоне потепления межкорейских отношений.