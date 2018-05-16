Японские пенсионеры стремятся попасть в тюрьму из-за бедности

Сначала несколько фактов.

Факт первый: В японских тюрьмах сидит все больше пожилых женщин. Каждая пятая женщина за решеткой — пенсионного возраста. Девять из 10 таких женщин отбывают срок за мелкую кражу из магазина — упаковка клубники, сковородка, пакет риса. Они совершают кражи раз за разом, пока их не поймают.

Другой факт: 27,3 процента населения Японии старше 65 лет, и далеко не все из этих стариков богаты. Доходы многих едва позволяют сводить концы с концами.

Для очень многих тюрьма — это место, где можно просто с кем-то пообщаться

Третий факт: раньше японские пенсионеры жили в семьях, но в последние десятилетия они все чаще остаются одни. С 1980 по 2015 год число пожилых людей, живущих отдельно от детей и родственников, увеличилось почти в шесть раз, и сейчас таких около шести миллионов человек (население Японии около 128 миллионов). 40 процентов из этих шести миллионов либо не имеют семьи, либо практически не поддерживают отношений с близкими.

Из всего этого складывается интересная картина — японские пенсионеры стремятся попасть в тюрьму, где они будут сыты, где не надо оплачивать недешевые счета. "Когда я выйду, мне предстоит жить на тысячу иен (примерно девять долларов) в день, поэтому я не особо стремлюсь на свободу", — говорит один из пожилых заключенных, укравший в магазине банку колы и пакет сока.

Но пожилые люди стремятся в тюрьму, не только чтобы свести концы с концами. Для очень многих пенитенциарное заведение — это место, где можно пообщаться с людьми, а также — принести пользу.

"Я даже описать не могу, до чего мне нравится работать на тюремной фабрике, — говорит одна из заключенных 80 лет. — Я эффективно работаю, от меня есть польза, и я не одинока".

Появилось даже специальное выражение в японском языке — "отдых в тюрьме". Выйдя на свободу, многие начинают скучать по жизни в неволе и снова идут в магазин, чтобы быть пойманными на грошовой краже. Государству подобная изобретательность обходится недешево, ведь содержание одного заключенного стоит несколько сот тысяч долларов в год, учитывая повышенные требования по заботе о здоровье. Отсюда и рост расходов пенитенциарной системы Японии на услуги, связанные со здравоохранением.

Что делать с этой тенденцией дальше, государство, похоже, не знает.

Появляются частные компании, которые строят большие дома престарелых, где пенсионеры получают уход и возможность общения. Однако с каждым годом стариков все больше, а среди них все выше количество одиноких. И кто будет их содержать и в каких условиях — неясно.