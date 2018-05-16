Крым планирует открыть в Пекине культурно-информационный центр

"Мы в Крыму уже открыли первый китайский культурно-информационный центр, который, конечно же, распространяет информацию не только по культуре и образованию и помогает изучению в Крыму китайского языка, что пользуется популярностью, но и распространяет информацию о возможностях сотрудничества с Китаем в экономической сфере", — сказал он.

По словам Георгия Мурадова, сейчас прорабатывается вопрос о создании подобной структуры в столице КНР. «Мы планируем открыть аналогичный крымский культурно-информационный центр в Пекине. Это все будет способствовать тому, что знания о Крыме в Китае будут распространяться и поэтапное взаимодействие Китая с Республикой Крым будет, безусловно, возрастать», — сообщил Георгий Мурадов.

"Мы сейчас будем обсуждать этот вопрос с нашим посольством в Пекине, будем договариваться о том, в каком формате эта структура будет функционировать", — резюмировал он.