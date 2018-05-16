Ещё
Крым планирует открыть в Пекине культурно-информационный центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крым планирует открыть в Пекине культурно-информационный центр 

ТАСС 35 минут назад
ШАНХАЙ, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Республика Крым планирует открыть в Пекине культурно-информационный центр аналогичный китайскому, который уже работает в регионе. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов в кулуарах проходящей \ Шанхае международной продовольственной выставки.
"Мы в Крыму уже открыли первый китайский культурно-информационный центр, который, конечно же, распространяет информацию не только по культуре и образованию и помогает изучению в Крыму китайского языка, что пользуется популярностью, но и распространяет информацию о возможностях сотрудничества с Китаем в экономической сфере", — сказал он.
По словам Георгия Мурадова, сейчас прорабатывается вопрос о создании подобной структуры в столице КНР. «Мы планируем открыть аналогичный крымский культурно-информационный центр в Пекине. Это все будет способствовать тому, что знания о Крыме в Китае будут распространяться и поэтапное взаимодействие Китая с Республикой Крым будет, безусловно, возрастать», — сообщил Георгий Мурадов.
"Мы сейчас будем обсуждать этот вопрос с нашим посольством в Пекине, будем договариваться о том, в каком формате эта структура будет функционировать", — резюмировал он.
ТАСС: последние новости
МИД КНР: совещание по безопасности 21-22 мая в Пекине будет новым стимулом кооперации ШОС Генсек ШОС отметил рост потенциала организации после вступления Индии и Пакистана В ООН приветствуют освобождение трех американцев из тюрем КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»246
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост827
Скрипаль наш: новые подробности отравления17
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел5
Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир121
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение