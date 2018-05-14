Яркие шоу ципао по случаю Дня матери

Пекин, 13 мая / Синьхуа / — По случаю отмечавшегося сегодня Дня матери по всему Китаю прошли шоу платьев ципао, во время которых китайские матери продемонстрировали изящные манеры и уверенность в себе. Фотографии Синьхуа

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ — По случаю отмечавшегося сегодня Дня матери по всему Китаю прошли шоу платьев ципао, во время которых китайские матери продемонстрировали изящные манеры и уверенность в себе. Фотографии Синьхуа

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ — По случаю отмечавшегося сегодня Дня матери по всему Китаю прошли шоу платьев ципао, во время которых китайские матери продемонстрировали изящные манеры и уверенность в себе. Фотографии Синьхуа

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ — По случаю отмечавшегося сегодня Дня матери по всему Китаю прошли шоу платьев ципао, во время которых китайские матери продемонстрировали изящные манеры и уверенность в себе. Фотографии Синьхуа

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ — По случаю отмечавшегося сегодня Дня матери по всему Китаю прошли шоу платьев ципао, во время которых китайские матери продемонстрировали изящные манеры и уверенность в себе. Фотографии Синьхуа

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ — По случаю отмечавшегося сегодня Дня матери по всему Китаю прошли шоу платьев ципао, во время которых китайские матери продемонстрировали изящные манеры и уверенность в себе. Фотографии Синьхуа