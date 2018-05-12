Север Мьянмы атаковали повстанцы

В Мьянме около 20 человек стали жертвами атаки повстанцев

По меньшей мере 19 человек стали жертвами атаки повстанцев на севере Мьянмы , сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на представителя правительства страны.

По данным телеканала, атака этнической группировки произошла в субботу утром недалеко от границы с Китаем . Среди погибших четыре представителя сил безопасности Мьянмы.

В Мьянме продолжается конфликт между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками, которые требуют широкой автономии или отделения от Мьянмы. В последнее время обострилась ситуация вблизи границы с Китаем.