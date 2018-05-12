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Север Мьянмы атаковали повстанцы
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В Мьянме около 20 человек стали жертвами атаки повстанцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Khin Maung Win
По меньшей мере 19 человек стали жертвами атаки повстанцев на севере Мьянмы, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на представителя правительства страны.
По данным телеканала, атака этнической группировки произошла в субботу утром недалеко от границы с Китаем. Среди погибших четыре представителя сил безопасности Мьянмы.
В Мьянме продолжается конфликт между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками, которые требуют широкой автономии или отделения от Мьянмы. В последнее время обострилась ситуация вблизи границы с Китаем.
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