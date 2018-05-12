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Экс-премьеру Малайзии запретили покинуть страну
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Экс-премьеру Малайзии запретили покидать страну 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Reuters
Бывшему главе правительства Малайзии Наджибу Разаку запрещено покидать страну, сообщило иммиграционное управление.
Экс-премьер с женой были включены «в список лиц, которым запрещено выезжать из страны», передает ТАСС.
Reuters сообщало, что бывший премьер хотел вместе с супругой отправиться в Индонезию. В Facebook проигравший выборы политик заявил, что «берет короткий отпуск», намереваясь провести его семьей.
При этом глава иммиграционного управления Мустафар Али утверждал, что ни самого экс-премьера, ни его супруги нет «в списке лиц, которым запрещен выезд», хотя СМИ сообщали, что оба внесены в черный список.
Напомним, на пост премьера Малайзии вернулся 92-летний Махатхир Мохамад, которого называют «разоблачителем еврейского заговора», «победителем Сороса и МВФ» и «отцом малайзийского чуда».
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