Экс-премьеру Малайзии запретили покинуть страну

Экс-премьеру Малайзии запретили покидать страну

Бывшему главе правительства Малайзии Наджибу Разаку запрещено покидать страну, сообщило иммиграционное управление.

Экс-премьер с женой были включены «в список лиц, которым запрещено выезжать из страны», передает ТАСС

Reuters сообщало, что бывший премьер хотел вместе с супругой отправиться в Индонезию . В Facebook проигравший выборы политик заявил, что «берет короткий отпуск», намереваясь провести его семьей.

При этом глава иммиграционного управления Мустафар Али утверждал, что ни самого экс-премьера, ни его супруги нет «в списке лиц, которым запрещен выезд», хотя СМИ сообщали, что оба внесены в черный список.