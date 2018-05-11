Ким Чен Ын снова обманул весь мир: теперь насчет своего роста

Подозрения в том, что Ким Чен Ын фальсифицирует свой рост, используя специальные стельки, нанесли прямой удар по северокорейскому лидеру, сообщает японское интернет-издание Livedoor со ссылкой на южнокорейскую газету «Чосон ильбо». «Неужели КНДР , которая обманывает весь мир в связи с ядерной проблемой, фальсифицирует даже внешний вид руководителя страны?!», задаются вопросом авторы материала.

Специалист из обувной компании обратил внимание на форму ботинок лидера КНДР во время встречи с президентом РК и предположил, что Ким Чен Ын использует специальные вставки, чтобы казаться выше.

Фотография, сделанные во время встречи, указывают на то, что в сравнении с президентом РК Мун Чжэ Ином, чей рост составляет 172 сантиметра, Ким Чен Ын кажется на 2-3 сантиметра ниже, однако можно предположить, что на самом деле разница между ними составляет более пяти сантиметров.

Отмечается, что это — не первый раз, когда Кем Чен Ына подозревают в фальсификации своего роста. В 2014 году северокорейский лидер не появлялся на публике около 40 дней, в связи с чем сообщалось, он натер себе ноги, так как он слишком долго ходил в «секретных ботинках».