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Срочно: Несколько рабочих могут быть заблокированы на горящем заводе в Пакистане
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Срочно: Несколько рабочих могут быть заблокированы на горящем заводе в Пакистане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Исламабад, 11 мая /Синьхуа/ — Несколько рабочих могут быть
заблокированы на горящем заводе в городе Лахор, административном
центре провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Об этом в пятницу
сообщили местные СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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