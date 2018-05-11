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Срочно: Несколько рабочих могут быть заблокированы на горящем заводе в Пакистане
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Срочно: Несколько рабочих могут быть заблокированы на горящем заводе в Пакистане
ИА Синьхуа
1 час назад
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Исламабад
, 11 мая /
Синьхуа
/ — Несколько рабочих могут быть
заблокированы на горящем заводе в
городе Лахор
, административном
центре провинции Пенджаб на востоке
Пакистана
. Об этом в пятницу
сообщили местные СМИ. —0—
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