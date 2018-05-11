Я люблю тебя, мама!

Пекин, 10 мая / Синьхуа / — В преддверии Дня матери по всему Китаю проводятся акции и мероприятия, в которых дети самыми различными способами выражают любовь и благодарность своим матерям. Фотографии Синьхуа

Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня матери по всему Китаю проводятся акции и мероприятия, в которых дети самыми различными способами выражают любовь и благодарность своим матерям. Фотографии Синьхуа

Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня матери по всему Китаю проводятся акции и мероприятия, в которых дети самыми различными способами выражают любовь и благодарность своим матерям. Фотографии Синьхуа