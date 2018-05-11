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Я люблю тебя, мама!
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Я люблю тебя, мама! 

ИА Синьхуа 11 мая 2018
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня матери по всему Китаю проводятся акции и мероприятия, в которых дети самыми различными способами выражают любовь и благодарность своим матерям. Фотографии Синьхуа
Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня матери по всему Китаю проводятся акции и мероприятия, в которых дети самыми различными способами выражают любовь и благодарность своим матерям. Фотографии Синьхуа
Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня матери по всему Китаю проводятся акции и мероприятия, в которых дети самыми различными способами выражают любовь и благодарность своим матерям. Фотографии Синьхуа
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