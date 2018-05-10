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Иностранные студенты в Циндао ждут саммита ШОС
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Иностранные студенты в Циндао ждут саммита ШОС 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.
Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.
Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.
Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.
Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.
Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.
Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.
Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.
Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.
Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.
Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.
Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.
Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.
Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.
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