Иностранные студенты в Циндао ждут саммита ШОС

Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.

Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.

Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.

Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.

Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.

Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.

Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.

Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.

Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.

Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.

Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.

Циндао, 10 мая /Синьхуа/ — Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в следующем месяце.

Студенты из стран-членов ШОС, которые учатся в Китайском нефтяном университете /Восточнокитайский/, написали на плакатах на своем родном и китайском языках: «Привет, Циндао» и «Привет, ШОС», чтобы показать, как сильно они ждут саммита организации.