Китай выступает за сотрудничество в сфере туризма среди членов ШОС

"Туризм является одним из наиболее многообещающих направлений сотрудничества между государствами-членами ШОС, у которых консенсуса больше, чем различий", — заявил Ли Цзиньцзао в среду в городе Ухань на встрече министров туризма стран ШОС.

Он предложил странам-участницам вместе работать над продвижением культурного наследия, такого как Шелковый путь, и улучшать распределение и управление туристическими ресурсами.

Заместитель Генерального секретаря ШОС Азиз Носиров заявил, что страны-члены ШОС обладают богатыми туристическими ресурсами и должны прилагать больше усилий в данном секторе, чтобы укрепить дружбу и взаимопонимание между народами.