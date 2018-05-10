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Китай выступает за сотрудничество в сфере туризма среди членов ШОС
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Китай выступает за сотрудничество в сфере туризма среди членов ШОС 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ухань, 10 мая /Синьхуа/ — Заместитель министра культуры и туризма КНР Ли Цзиньцзао призвал приложить совместные усилия по развитию туристического сотрудничества в странах-членах Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.
"Туризм является одним из наиболее многообещающих направлений сотрудничества между государствами-членами ШОС, у которых консенсуса больше, чем различий", — заявил Ли Цзиньцзао в среду в городе Ухань на встрече министров туризма стран ШОС.
Он предложил странам-участницам вместе работать над продвижением культурного наследия, такого как Шелковый путь, и улучшать распределение и управление туристическими ресурсами.
Заместитель Генерального секретаря ШОС Азиз Носиров заявил, что страны-члены ШОС обладают богатыми туристическими ресурсами и должны прилагать больше усилий в данном секторе, чтобы укрепить дружбу и взаимопонимание между народами.
ШОС была основана в 2001 г. в Шанхае. В организацию входят 8 стран: Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. -0-
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